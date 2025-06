Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Präventionsteam der Bundes- und Landespolizei und die Deutsche Bahn geben gemeinsam wertvolle Tipps für Großveranstaltungen - Einsatz beim KOSMOS Festival 2025 in Chemnitz

Chemnitz (ots)

Das bevorstehende KOSMOS Festival 2025 in Chemnitz verspricht ein spannendes Wochenende voller Musik, Kultur und Gemeinschaft. Vom 13. bis 15. Juni werden zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet, viele davon reisen mit der Bahn an. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten und wichtige Tipps zu Großveranstaltungen zu geben, ist das Präventionsteam der Bundes- und Landespolizei gemeinsam mit der Deutschen Bahn Sicherheit am 13. Juni 2025 von 12:00 bis 18:00 Uhr vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof im Einsatz.

Das gemeinsame Team informiert an mehreren Präventionsständen über wichtige Verhaltensregeln bei Großveranstaltungen und gibt wertvolle Tipps, um Risiken wie Taschendiebstahl und andere Gefahren zu minimieren. Ziel ist es, das Bewusstsein für Sicherheit zu stärken und den Aufenthalt beim KOSMOS Festival für alle so angenehm wie möglich zu gestalten.

Hier einige Tipps, die bereits vorab hilfreich sein können:

Bleib in der Gruppe: Gemeinsam ist man sicherer. Achtet darauf, euch gegenseitig im Blick zu behalten und im Notfall schnell Unterstützung zu erhalten.

Sichere Wertsachen: Tragt eure Wertsachen nah am Körper, verschlossen und im Blick. Vermeidet es, große Geldbeträge oder wertvolle Gegenstände mitzunehmen.

Handy voll aufgeladen: Euer Smartphone ist ein wichtiger Sicherheitsbegleiter. Stellt sicher, dass es vollständig geladen ist, um im Notfall Hilfe rufen zu können.

Umgebung kennen: Informiert euch über Notausgänge, Sammelpunkte und sanitäre Einrichtungen, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell