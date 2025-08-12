Polizei Mettmann

POL-ME: Firmenauto aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2508049

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Am Dienstag, 12. August 2025, kam es in Langenfeld zu einem Einbruch in das Handwerkerauto eines Sanitärbetriebs, bei dem Werkzeuge entwendet wurden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geschehen:

Gegen 2:40 Uhr am Dienstagmorgen bemerkten aufmerksame Zeugen einen lauten Knall im Ginsterweg. Sie stellten einen aufgebrochenen Firmen-Transporter fest und verständigten die Polizei. Unbekannte hatten die Seitenscheibe eines Opel Vivaro eingeschlagen und die auf der Ladefläche gelagerten Werkzeuge entwendet. Die genaue Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Zeugen bemerkten im Zusammenhang mit dem Einbruch einen weißen Transporter, der sich in unbekannter Richtung entfernte.

Die Polizei Langenfeld fragt: Wer hat zum genannten Zeitpunkt am Ginsterweg Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell