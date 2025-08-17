Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ampelausfälle im Stadtgebiet Augsburg dauern an

Augsburg (ots)

Stadtgebiet Augsburg - Ein kräftiger Regenschauer am Samstag (16.08.2025), kurz vor 13:00 Uhr, sorgte in Augsburg, Gersthofen, Königsbrunn und Dillingen für mehrere Ampelausfälle. Laut Tiefbauamt der Stadt Augsburg kann es jedoch aufgrund fehlender Ersatzteile an folgenden Kreuzungen bis Montag (18.08.2025) dauern, bis die Lichtzeichenanlagen wieder funktionieren: - Kreuzung Allgäuer Straße / Friedrich-Ebert-Straße / Bahnstraße - Äußere Uferstraße / Dieselbrücke / Dieselstraße - Jakoberwallstraße / City-Galerie - Kreuzung Forsterstraße / Provinostraße / Remboldstraße / Margaretenstraße - Kreuzung Brückenstraße / Müllerstraße / Stephingerberg

