POL-HX: Fahrzeug kommt auf Leitplanke zum Stillstand - Fahrer leicht verletzt

Brakel (ots) - In Brakel-Gehrden sind am Mittwoch, 30. Juli, drei Mülltonnen in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Vereinsheim über. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Der Brand war am 30. Juli um 7.30 Uhr durch einen Zeugen bemerkt worden. Da standen die Mülleimer an der Straße "Unter den Eichen" bereits in Vollbrand, das Feuer griff allmählich auf einen Dachvorsprung über. Die alarmierte ...

