Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Brand an Vereinsheim: Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

In Brakel-Gehrden sind am Mittwoch, 30. Juli, drei Mülltonnen in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Vereinsheim über. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Brand war am 30. Juli um 7.30 Uhr durch einen Zeugen bemerkt worden. Da standen die Mülleimer an der Straße "Unter den Eichen" bereits in Vollbrand, das Feuer griff allmählich auf einen Dachvorsprung über.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, dennoch entstand an dem Gebäude ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun in Richtung Brandstiftung und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05271/962-0. / nig

