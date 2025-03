Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 45-Jährigen nach Diebstahl am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am 21. März soll ein 45-jähriger Pole einen Koffer im Wert von ungefähr 2.000 Euro aus einer Gepäckablage eines Intercity Express entwendet haben. Für seine Tat muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Gegen 16:45 Uhr befand sich eine Streife der Bundespolizei auf dem Bahnsteig zu Gleis 6/7 des Kölner Hauptbahnhofs. Kurz vor Ausfahrt des ICE 611 in Richtung München sprach sie ein 69-jähriger Deutscher an und gab an, kurz zuvor bestohlen worden zu sein. Er habe den Täter beobachten und unmittelbar nach dem Diebstahl stellen können.

Die Einsatzkräfte führten den Tatverdächtigen der Dienststelle zu und stellten seine Identität fest. Einen Wohnsitz konnten sie nicht ermitteln. Sie nahmen den Polen fest und führten ihn dem Gewahrsam zu.

Der Geschädigte konnte sein Eigentum noch vor Ort wieder entgegennehmen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell