Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sieben Jahre an der Spitze der Kreispolizeibehörde Höxter: Verabschiedung von Polizeidirektor Christian Brenski

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Höxter (ots)

Mit einer feierlichen Veranstaltung im Kreishaus ist Polizeidirektor Christian Brenski, Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Höxter, in den Ruhestand verabschiedet worden. Die Würdigung seiner Verdienste übernahm Landrat und Behördenleiter Michael Stickeln, der Brenski für sein Engagement, seine Führungsstärke und seine Verlässlichkeit dankte.

Christian Brenski war seit dem 1. September 2018 Abteilungsleiter Polizei (ALPol) der KPB Höxter. In diesen sieben Jahren hat er die Behörde mit ruhiger Hand, großer Fachkenntnis und hoher sozialer Kompetenz geführt. "Herr Brenski war ein Garant für Stabilität, Besonnenheit und klare Entscheidungen", betonte Landrat Stickeln in seiner Rede.

Während seiner Amtszeit prägte Brenski maßgeblich die Weiterentwicklung der Behörde - nicht zuletzt in einer Phase des personellen Umbruchs. Der Generationenwechsel innerhalb der Polizei stellte besondere Anforderungen an Kommunikation, Teamführung und strategische Planung. "Er verstand es, Erfahrung und frischen Wind miteinander zu verbinden", so Stickeln.

Neben seiner Funktion als Abteilungsleiter übernahm Christian Brenski ab Dezember 2023 zusätzlich in die Leitung des Leitungsstabs der Kreispolizeibehörde - davor hatte er in Doppelfunktion die Direktion GE geleitet.

Brenski blickt auf eine beeindruckende Laufbahn mit mehr als 40 Jahren im Polizeidienst zurück: Nach dem Einstieg bei der Polizei NRW im Jahr 1984 und mehreren Stationen im Landes- und Bundesdienst - unter anderem beim Bundeskriminalamt und in verschiedenen Leitungsfunktionen bei den Kreispolizeibehörden Detmold, Herford und Lippe - übernahm er 2018 die Leitung der KPB Höxter.

Zum Abschied dankten ihm zahlreiche Weggefährten und Kolleginnen und Kollegen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die wertschätzende Führung. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschten sie ihm Gesundheit, Zufriedenheit und Zeit für ausgedehnte Fahrradtouren im Weserbergland. Er wird dem Kreis Höxter auch weiterhin verbunden bleiben.

In der Behörde wurde unterdessen für einen nahtlosen Übergang gesorgt. Sein Nachfolger als Abteilungsleiter Polizei ist bereits ausgewählt, er wird in Kürze in sein Amt eingeführt und dann auch öffentlich vorgestellt werden. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell