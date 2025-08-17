Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (16.08.2025), gegen 01:15 Uhr, konnte eine Polizeistreife einen 57-Jährigen in der Dieselstraße feststellen, der offenbar Schwierigkeiten hatte auf sein Fahrrad aufzusteigen. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholstest einen Wert von zwei Promille. Das Fahrrad wurde deshalb im Beisein des Mannes versperrt und der Schlüssel auf der Polizeiwache hinterlegt. Der Mann konnte seinen Heimweg zu Fuß antreten.

Bismarckviertel - Am Sonntag (17.08.2025), gegen 04:00 Uhr, stellte eine Streife einen 22-Jährigen fest, der beim Aufsteigen auf sein Fahrrad stark schwankte. Deshalb wurde er kontrolliert. Hierbei konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von mehr als 1,7 Promille.

Der Mann wurde darauf hingewiesen, dass er in seinem Zustand kein Fahrzeug mehr führen dürfe und trat anschließend seinen Weg nach Hause zu Fuß an.

Hochfeld - Am Samstag (16.08.2025) stellte eine Polizeistreife gegen 17:40 Uhr einen Mann in der Ernst-Lehner-Straße fest, der neben einem E-Scooter stand, an dem ein blaues (und damit ungültiges) Versicherungskennzeichen angebracht war. Aus diesem Grund wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Der 40-Jährige wurde hinsichtlich des fehlenden Versicherungsschutzes im Falle eines Fahrtantritts aufgeklärt. Hierbei wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Mann durfte seinen weiteren Weg nun zu Fuß antreten.

Spickel - Ebenfalls am Samstag (16.08.2025), gegen 08:55 Uhr, stellte eine Polizeistreife einen Lkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hofrat-Röhrer-Straße fest, dessen Fahrer sich schlafend im Fahrzeug befand. Im Gespräch konnte eine Schnapsflasche im Fahrzeug festgestellt werden, sowie starker Alkoholgeruch bei dem 36-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 2,9 Promille, woraufhin der Fahrzeugschlüssel des Lkw sichergestellt wurde, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Der Fahrer erschien am Sonntagmorgen (17.08.2025) auf der Polizeidienststelle, um den Fahrzeugschlüssel abzuholen. Ein erneuter Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,4 Promille, woraufhin der Schlüssel nicht an den 36-Jährigen herausgegeben wurde, sondern auf der Dienststelle verblieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell