Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Betrunkenen nach Widerstand fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (16.08.2025), gegen 15:45 Uhr, wurde der Polizei eine Person gemeldet, die zunächst Passanten anpöbelte und anschließend Widerstand leistete. Der 35-Jährige war in stark alkoholisiertem Zustand mehrfach auf die Straße Hoher Weg gelaufen. Beim Eintreffen der Polizeistreife befand sich der Mann vor dem Dom und pöbelte dort Passanten an. Im Rahmen der Kontrolle wollte der Mann seine Personalien nicht angeben und wehrte sich gegen die Durchsuchung nach seinen Ausweisdokumenten. Hierbei schlug er nach einem Polizeibeamten. Der Mann wurde daraufhin gefesselt.

Da der 36-Jährige keinen Wohnsitz hat und weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde der Mann zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell