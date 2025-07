Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei stoppt verdächtiges Fahrzeug und stellt gefälschten Ausweis sicher

Darmstadt (ots)

Im Laufe des Freitags (11.7.) fiel Zivilfahndern ein Transporter im Innenstadtbereich auf, welcher von einer Streife des 1. Reviers am Nachmittag in der Holzhofallee kontrolliert wurde. Im Fahrzeug saßen zwei Männer, wovon der 33-jährige Fahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte. Zudem gab der Mann an, der Besitzer des neuwertigen Mountainbikes auf der Ladefläche zu sein. Diese Aussage zog er im Verlauf der Kontrolle jedoch zurück. Die Beamten eröffneten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Weitere Ermittlungen müssen zeigen, ob das Rad möglicherweise aus einem Diebstahl stammt.

Am Freitagabend (11.7.) bemerkten die zivilen Polizisten ebenfalls in der Innenstadt einen möglichen Handel mit Haschisch. Ihnen war in der Luisenstraße ein Mann aufgefallen, der Geldscheine zählte und von einer anderen Person einen Gegenstand übergeben bekam. Bei der Kontrolle des 30-Jährigen und der 26 Jahre alten Frau fanden die Ermittler bei ihm einen Brocken Haschisch, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie einen vermutlich gefälschten Ausweis. Die Gegenstände stellten sie sicher und eröffneten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sowie Urkundenfälschung.

