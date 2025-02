Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geld aus Rucksack entwendet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2025, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde einer 90-jährigen Seniorin in einem Geschäft in der Fußgängerzone in Neustadt/W. Geld aus dem Rucksack gestohlen. Die Frau war zuvor auf der Bank und hob einen Geldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe ab und steckte das Geld in den Rucksack, der wiederum im Rollator abgelegt war. Den Diebstahl stellte die Frau erst zuhause nach dem Einkauf fest.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell