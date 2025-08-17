Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (14.08.2025) kam es in der Derchinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw die Derchinger Straße in westlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße fuhr er ohne am Stoppschild anzuhalten in die Kreuzung und übersah hierbei einen 46-jährigen Pkw-Fahrer, der die Kurt-Schumacher-Straße in südlicher Richtung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Pkw des 38-Jährigen einen Achsbruch erlitt und die Beifahrerin des 46-Jährigen Schmerzen im Nackenbereich. Die Frau konnte nach ärztlicher Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der Pkw des 38-Jährigen musste abgeschleppt werden, ihn erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung und fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell