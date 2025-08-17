Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Fahrer mit gestohlenem E-Scooter

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (14.08.2025) kontrollierte eine Polizeistreife einen 48-Jährigen auf einem E-Scooter. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem wurde die Software an dem E-Scooter manipuliert, sodass das Fahrzeug schneller fährt.

Der E-Scooter wurde außerdem als gestohlen gemeldet. Ob hierfür der 48-Jährige in Frage kommt ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

