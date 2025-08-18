Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lkw verliert Kartoffeln

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17 / Höhe Kleinaitingen / FR Süden - Am vergangenen Donnerstag (14.05.2025) kollidierte ein Lkw mit der Mittelleitplanke und verlor Kartoffeln.

Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 80-jährige Fahrer des Lkw auf dem rechten Fahrstreifen. Während der Fahrt platzte ein Reifen des Lkws. Aufgrund dessen kollidierte der Lkw mit der Mittelleitplanke und kippte leicht zur Seite. Infolgedessen verlor er mehrere Kilo Kartoffel auf der Fahrbahn.

Der 80-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell