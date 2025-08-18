Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Nacht auf den heutigen Montag (18.08.2025) fuhr ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Dieselstraße.

Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte diesen Wert.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell