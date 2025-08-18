Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer
Augsburg (ots)
Oberhausen - In der Nacht auf den heutigen Montag (18.08.2025) fuhr ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Dieselstraße.
Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte diesen Wert.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-jährigen Mann.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell