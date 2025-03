Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 17-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich auf der Peiner Straße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein VW Golf die Peiner Straße in Richtung Hannoversche Straße, als plötzlich ein 17-jähriger Radfahrer von rechts auf die Fahrbahn fuhr. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs prallte und anschließend über das Auto geschleudert wurde. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Im Pkw befanden sich zwei Personen, die unverletzt blieben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, es kam zu lokalen Verkehrsbehinderungen. Der VW Golf wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

