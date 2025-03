Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Westerheide- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend 20.30 Uhr bis Mittwochmorgen 08.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Straße "Westerheide". Die Unbekannten gelangten Gewaltsam in die Wohnung im 1. OG und suchten hier nach Diebesgut. Anschließend flüchteten die Diebe samt Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Polizei Melle bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den flüchtigen Tätern geben können, sich telefonisch unter 05422/92260 zu melden.

