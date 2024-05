Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240512 - 0501 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen:

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Samstagabend (11.Mai 2024) nahmen Polizeibeamte einen 29-jährigen Einbrecher auf frischer Tat fest.

Gegen 21:20 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Mann mittels Fußtritten die Tür eines Drogeriemarktes in der Kaiserstraße zunächst beschädigte und sich schließlich durch den entstandenen Türspalt in den Laden quetschte. Polizeibeamte, die sich unmittelbar in der Nähe befanden wurden verständigt und nahmen den Mann fest, noch bevor er seine Beute sammeln konnte.

Die Tathandlung wurde durch die dortige Videoschutzanlage aufgezeichnet.

Für den Einbrecher endete der Abend in den Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt, er wird auf Grund seiner Wohnsitzlosigkeit richterlich vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell