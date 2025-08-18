Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (17.08.2025) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Blücherstraße unterwegs.

Gegen 20.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 24-Jährigen. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen. Im weiteren Verlauf leistete der 24-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten und verletzte sich dabei leicht. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 24-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell