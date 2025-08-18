PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (17.08.2025) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Blücherstraße unterwegs.

Gegen 20.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 24-Jährigen. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen. Im weiteren Verlauf leistete der 24-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten und verletzte sich dabei leicht. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 24-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:48

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (17.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 23-jährigen und einem 47-jährigen Mann in einer Bar in der Ludwigstraße. Gegen 04.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen und dem 47-jährigen Mann fest. Der zweite 23-Jährige lag auf dem Boden. Bei der Kontrolle ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:47

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Rollerfahrer ohne Führerschein - Roller offenbar entwendet

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Montag (18.08.2025) fuhr ein 15-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Roller in der Nagahama-Allee. Gegen 04.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 15-jährigen Fahrer und seinen 14-jährigen Mitfahrer auf dem Roller. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:45

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

    Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Nacht auf den heutigen Montag (18.08.2025) fuhr ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Dieselstraße. Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein gerichtsverwertbarer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren