Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Visum überzogen - Mann nach Indien zurückgeführt

Neuenburg am Rhein (ots)

Drei Tage war das Visum eines indischen Staatsangehörigen abgelaufen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und ermöglichte dem Mann die Rückreise in sein Heimatland.

Am Montagmorgen, dem 2. Juni 2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 30-Jährigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Autobahn in einem Reisebus aus Frankreich kommend. Es stellte sich heraus, dass das Touristenvisum im Reisepass seit drei Tagen abgelaufen war und er sich somit unerlaubt im Schengengebiet aufhielt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und verbrachte den Mann an den Flughafen Frankfurt am Main. Von dort reiste er 12 Stunden nach seiner Ergreifung nach Indien aus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell