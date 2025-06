Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Leitungswechsel bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Bild-Infos

Download

Efringen-Kirchen (ots)

Die Leitungsfunktion der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein ist seit 1. Juni 2025 neu besetzt. Polizeidirektor Tobias Lehmann übernahm die Dienstgeschäfte und ist damit oberster Bundespolizist im Dreiländereck. Der 47-jährige tritt die Nachfolge von Polizeidirektor Kai Brandenburg an, der die Inspektion seit 2010 führte.

Tobias Lehmann ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Villingen-Schwenningen. Er wurde 1997 in den damaligen Bundesgrenzschutz (heute Bundespolizei) eingestellt. Als Verbindungsbeamter hat Tobias Lehmann von 2005 bis 2006 entscheidend am Aufbau des Deutsch-Schweizer Verbindungsbüros in Basel mitgewirkt. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich ist dem gebürtigen Badener daher traditionell ein besonderes Anliegen.

Mehrere Verwendungen in Baden-Württemberg führten Tobias Lehmann schließlich über Stuttgart bis nach Potsdam, wo er 2013 im Bundespolizeipräsidium als Sachbearbeiter für Grundsatzangelegenheiten der Kriminalitätsbekämpfung tätig war. 2015 absolvierte Lehmann den Masterstudiengang »Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement« an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup. Im höheren Polizeivollzugsdienst führten ihn seine Stationen als Leiter der jeweiligen Bundespolizeiinspektion nach Konstanz und Offenburg sowie in eine Verwendung als Referent Grenzpolizei im Bundespolizeipräsidium in Potsdam.

In seiner Begrüßungsansprache am neuen Dienstort sagte Lehmann: "Ich freue mich nach über 16 Jahren wieder in das Dreiländereck zurückkehren zu dürfen. Das persönliche Kennenlernen der Mitarbeitenden, der behördlichen und kommunalen Partner sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind mir ein ganz besonderes Anliegen. Denn, die grenz- und bahnpolizeilichen Herausforderungen in Zeiten einer sich veränderten Sicherheitslage lassen sich nur im Dialog bewältigen."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell