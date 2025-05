BPOLI-WEIL: Ziegen bremsen Zugverkehr aus

Neuenburg am Rhein (ots) - Ein durch Frankreich zum Zwecke der Auslieferung mit einem Europäischen Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger ist bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke festgenommen worden. Der Mann versuchte mit einem gefälschten Ausweis einzureisen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Dienstag (27.05.2025) bei der Einreise aus ...

mehr