POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (16.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (18.08.2025), 10.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Fraunhoferstraße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes CLA. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lechhausen - Am gestrigen Montag (18.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße.

Zwischen 13.50 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Vespa. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Vespa entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

