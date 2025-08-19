PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Augsburg (ots)

Laugna - Am gestrigen Montag (18.08.2025) kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Wirtsgasse.

Gegen 13.00 Uhr wurde der Brand über den Notruf gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

