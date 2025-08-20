Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (19.08.2025) verhinderten Polizeibeamte in der Donaustraße, dass ein 33-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad fährt.

Gegen 21.30 Uhr beobachtete eine Polizeistreife, als er deutliche Schwierigkeiten hatte auf sein Fahrrad zu steigen und kontrollierten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 1,7 Promille.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Dieser trat seinen Nachhauseweg dann zu Fuß an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell