Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Geldtransporter

Augsburg (ots)

Wechingen - Am gestrigen Montag (18.08.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Geldtransporter in der Kreisstraße vor der SB Sparkasse.

Zwischen 11.10 Uhr und 13.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter einen Geldkoffer aus dem Transporter. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder die etwas ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

