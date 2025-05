Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kollision zwischen Motorrad und PKW - eine Schwerverletzte

Gelsenkirchen (ots)

In den Abendstunden des Freitag, 2.Mai, gegen 21:45 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen einer 23jährigen Motorradfahrerin aus Gelsenkirchen mit einem 47jährigen Fahrer eines Peugeot aus Horst. Der Autofahrer und die Motoradfahrerin befuhren beide die Schloßstraße in Horst in Richtung An der Rennbahn. In Höhe der Schlangenwallstraße überholte die 23jährige nach Zeugenaussagen mit ihrem Krad den Autofahrer in dem Moment, als dieser nach links abbog. Hier kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem das Motorrad zu Fall kam, die 23jährige zu Boden stürzte und verletzt liegen blieb. Nach Erstversorgung durch herbeigeeilte Passanten wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden.

