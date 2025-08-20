Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (18.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße.

Gegen 12.45 Uhr befand sich ein 36-jähriger Autofahrer an der Ausfahrt eines Getränkemarktes. Eine bislang unbekannte Radfahrerin war nach derzeitigen Erkenntnissen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in falscher Richtung unterwegs und übersah offenbar den 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Anschließend entfernte sich die unbekannte Radfahrerin offenbar, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Weiblich, 165cm, 80 Jahre, normale Statur, türkises T-Shirt, weiße ¾-Hose, weiße Handtasche, war mit einem lila Damenrad mit Fahrradkorb hinten unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell