Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis
Augsburg (ots)
Göggingen - Am Dienstag (19.08.2025) war ein 31-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Schertlinstraße unterwegs.
Gegen 10.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er nicht angeschnallt war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-Jährigen.
