Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (19.08.2025) war ein 31-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Schertlinstraße unterwegs.

Gegen 10.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er nicht angeschnallt war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell