Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

53909 Zülpich (ots)

Am heutigen Sonntag (20.07.2025) um 04.23 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen bewusstlosen Fahrradfahrer, welcher auf der Fahrbahn des Frankengrabens in Zülpich liegen solle. Am Einsatzort angekommen, stellten die Beamten fest, dass ein 23-jähriger Zülpicher mit seinem Fahrrad den Frankengraben in Richtung Keltenweg befahren hatte und dabei ein in der Mitte der Fahrbahn auf einer Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen übersah. Durch den Zusammenstoß kam der junge Mann zu Fall. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest in Höhe von 1,24 Promille führte noch vor Ort zur Entnahme einer Blutprobe durch die eingesetzte Notärztin. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Verkehrsunfallanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell