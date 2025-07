Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Frontalzusammenstoß fordert Todesopfer

53945 Blankenheim (ots)

Am Samstagnachmittag (19.07.2025) erhielt die Leitstelle der Polizei Euskirchen Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 258. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 65-jähriger Mann aus Wittlich (Rheinland-Pfalz) gegen 16.50 Uhr die B258 aus Richtung Blankenheim-Ahrhütte in Fahrtrichtung Blankenheim-Ahrdorf. Während eines Überholvorgangs kollidierte er in Höhe eines Parkplatzes frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem zwei Personen, ein Mann (78 Jahre) aus Müsch (Rheinland-Pfalz) und eine Frau (47) aus Köln, saßen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 65-jährige Fahrer tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw wurden ebenfalls verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Auch ein Rettungshubschrauber war eingesetzt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens und Spurensicherung wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen eingesetzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind aufgenommen.

