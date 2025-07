POL-EU: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der K 25

Schleiden-Gemünd (ots) - Am Donnerstagnachmittag (17. Juli) kam es gegen 17 Uhr im Freibad in Schleiden-Gemünd zu einem gefährlichen Vorfall. Unbekannte warfen vom Fußweg neben dem Schwimmbad - in Verlängerung der Pfarrer-Kneipp-Straße - mehrere Steine (ca. 1,5 cm Durchmesser) über den Maschendrahtzaun hinweg in das Freibad. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich mehrere Badegäste im Schwimmbad auf. Zwei Kinder ...

mehr