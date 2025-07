POL-EU: Steine ins Freibad geworfen

Weilerswist (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (16. Juli), 18.30 Uhr, bis Donnerstag (17. Juli), 7.40 Uhr, wurde in eine Apotheke in der Straße Deutscher Platz in Weilerswist eingebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Apotheke, indem sie die Glasschiebetür im Eingangsbereich beschädigten und aufdrückten. In der Apotheke wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Dabei entwendeten die Unbekannten einen Metalltresor mit Bargeld sowie ...

