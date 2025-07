Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern löst Polizeieinsatz in der Nordstadt aus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine körperliche Auseinandersetzung auf offener Straße, an der vier Männer beteiligt gewesen sein sollen, führte am Dienstagabend (08.07.2025) zu einem größeren Polizeieinsatz in der Leunisstraße.

Gegen 21:15 Uhr gingen mehrere Anrufe wegen der Schlägerei bei der Polizei ein. Durch erste Kräfte wurden kurz darauf zwei 41 und 51 Jahre alte Männer aus Hildesheim am Einsatzort angetroffen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen diesen, zusammen mit einem bislang unbekannten Mann, zu der handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer ebenfalls unbekannten männlichen Person gekommen sein. Hierbei soll es auch zum Einsatz von Schlaggegenständen und eines vermutlich größeren Messers gekommen sein. Einer der Männer soll zudem eine Schusswaffe mit sich geführt haben. Dabei handelte es sich mutmaßlich um eine Soft-Air-Pistole. Diese wurde später von der Polizei auf der Straße gefunden und sichergestellt.

Der 41-Jährige wies eine Schnittverletzung im Gesicht auf, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Was sich gestern Abend genau in der Leunisstraße zugetragen hat, die Hintergründe dafür und in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander stehen, ist Gegenstand der nun geführten Ermittlungen, die noch am Anfang stehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell