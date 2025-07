Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch auf dem Gelände eines Kieswerkes

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (tko) In der Zeit von Dienstag, 08.07.2025, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.07.20.25, 05.30 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter das Gelände des Kieswerkes an der K 505 unterhalb der Marienburg. Auf dem Gelände des Kieswerkes brachen sie ein Fenster des Wiegehäuschens auf und entwendeten aus einer nicht verschlossenen Kasse einen geringen Geldbetrag unter 10 Euro. Weiter gelangten sie durch Aufbrechen einer Tür in das Werkstattgebäude. Von dort entwendeten sie zwei Werkzeugmaschinen im Wert von ca. 250 Euro. An den Gebäuden entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell