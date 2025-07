Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Wohnhaus

Blankenheim (ots)

Am Donnerstag, den 17. Juli, wurde im Zeitraum zwischen 6 und 22 Uhr in ein Wohnhaus in der Nürburgstraße in Blankenheim-Blankenheimerdorf eingebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Wohnhaus wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht. Es wurde eine Geldkassette sowie Bargeld aus dem Wohnhaus entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nürburgstraße in Blankenheim beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell