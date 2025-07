Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Müll vorsätzlich angezündet

Bad Münstereifel (ots)

Unbekannte setzten am gestrigen Donnerstag (17. Juli) gegen 22 Uhr einen Müllhaufen im obersten Turm der Burg in Bad Münstereifel in Brand.

Es entstand kein Sachschaden.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell