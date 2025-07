POL-EU: Polizei Euskirchen warnt vor gängiger Betrugsmasche zum Nachteil von Senioren

Euskirchen-Wüschheim (ots) - Am Mittwoch (16. Juli) schnitten Unbekannte im Zeitraum von 3 bis 20.10 Uhr die Tür eines Containerbüros in der Jünkerather Straße in Euskirchen-Wüschheim auf. Im Container brachen sie eine Kommode auf. Aus dem Container wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Rückfragen von ...

