POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt-Mussum, Bundesstraße 473; Unfallzeit: 07.05.2025, 11.15 Uhr; Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von etwa 24.000 Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B473 in Bocholt-Mussum zugetragen hat. Ein 71-jähriger aus Bocholt befuhr mit seinem Pkw die B473 aus Bocholt kommend in Richtung Hamminkeln. In Höhe der Auffahrt zur B67 ...

mehr