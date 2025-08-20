Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer mit gefälschtem Führerschein

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 31-jähriger Autofahrer mit einem gefälschten Führerschein in der Mühlhauser Straße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 31-Jährigen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Führerschein des 31-Jährigen um eine Fälschung handelte.

Die Polizeibeamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt des Mannes und stellten den gefälschten Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Urkundendeliktes gegen den 31-Jährigen.

