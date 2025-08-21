Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Motorradfahrer

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 58-jähriger Motorradfahrer alkoholisiert in der Dieselstraße unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er zuvor in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 58-Jährigen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 58-Jährigen.

