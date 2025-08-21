Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Mittwoch (20.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Pearl-S.-Buck-Straße.

In der Zeit von 18.15 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen BMW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

