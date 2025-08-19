Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dank couragierter Reisender - Dieb macht keine Beute und wird nach Flucht über Gleise gestellt

Aachen (ots)

Am 18.08.25 gegen 16:00 Uhr Uhr melden Reisende am Aachener Hauptbahnhof der Bundespolizei einen zuvor an Gleis 8 vollzogenen Diebstahl. Durch die Beamten kann der Geschädigte schnell gefunden werden. Sein zuvor entwendete Rucksack ist auch wieder da, da der Bestohlene den Diebstahl bemerkte. Der Dieb ließ nach Ansprache den Rucksack fallen und floh über die Gleise. Dank Täterbeschreibung und Bestimmung der Fluchtrichtung durch die die hilfsbereiten Mitreisenden konnte der Täter schnell gefasst werden. Er versteckte sich in einem fahrbereiten Flixtrain auf einem Nebengleis. Bei der Überprüfung konnte der Dieb identifiziert werden. Es handelte sich um einen 32-jährigen Mann aus Syrien. Neben der Anzeige wegen des Diebstahls wurde er wegen unerlaubten Aufenthalt in den Gleisanlagen angezeigt. Der Diebstahl konnte durch das couragierte Mitwirken der Mitreisenden aufgeklärt werden. Das ist nicht immer selbstverständlich, daher bedankt sich die Bundespolizei für die aktive Mithilfe.

