PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dank couragierter Reisender - Dieb macht keine Beute und wird nach Flucht über Gleise gestellt

Aachen (ots)

Am 18.08.25 gegen 16:00 Uhr Uhr melden Reisende am Aachener Hauptbahnhof der Bundespolizei einen zuvor an Gleis 8 vollzogenen Diebstahl. Durch die Beamten kann der Geschädigte schnell gefunden werden. Sein zuvor entwendete Rucksack ist auch wieder da, da der Bestohlene den Diebstahl bemerkte. Der Dieb ließ nach Ansprache den Rucksack fallen und floh über die Gleise. Dank Täterbeschreibung und Bestimmung der Fluchtrichtung durch die die hilfsbereiten Mitreisenden konnte der Täter schnell gefasst werden. Er versteckte sich in einem fahrbereiten Flixtrain auf einem Nebengleis. Bei der Überprüfung konnte der Dieb identifiziert werden. Es handelte sich um einen 32-jährigen Mann aus Syrien. Neben der Anzeige wegen des Diebstahls wurde er wegen unerlaubten Aufenthalt in den Gleisanlagen angezeigt. Der Diebstahl konnte durch das couragierte Mitwirken der Mitreisenden aufgeklärt werden. Das ist nicht immer selbstverständlich, daher bedankt sich die Bundespolizei für die aktive Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
Christof Irrgang

Telefon: +49 (0) 241/ 568 37 - 1006
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren