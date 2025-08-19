Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 20-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am späten Nachmittag des 18. August 2025 kontrollierten Bundespolizisten am Flughafen Köln/Bonn im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach London einen 20-jährigen lettischen Staatsangehörigen.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den jungen Mann zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Der Grund: ein Diebstahlsdelikt mit einer verhängten Geldstrafe in Höhe von 2.337,20 Euro, ersatzweise 39 Tage Freiheitsstrafe.

Da der Mann den geforderten Geldbetrag nicht begleichen konnte, erfolgte die Zuführung in die Justizvollzugsanstalt Siegburg.

Darüber hinaus bestanden weitere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung: einmal durch die Staatsanwaltschaft Gießen wegen Einbruchsdiebstahls sowie zweimal durch die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahls.

Die konsequente Kontrolle der Bundespolizei hat verhindert, dass der Gesuchte unerkannt das Bundesgebiet verlässt.

