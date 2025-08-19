Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 20-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn fest
Flughafen Köln/Bonn (ots)
Am späten Nachmittag des 18. August 2025 kontrollierten Bundespolizisten am Flughafen Köln/Bonn im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach London einen 20-jährigen lettischen Staatsangehörigen.
Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den jungen Mann zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Der Grund: ein Diebstahlsdelikt mit einer verhängten Geldstrafe in Höhe von 2.337,20 Euro, ersatzweise 39 Tage Freiheitsstrafe.
Da der Mann den geforderten Geldbetrag nicht begleichen konnte, erfolgte die Zuführung in die Justizvollzugsanstalt Siegburg.
Darüber hinaus bestanden weitere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung: einmal durch die Staatsanwaltschaft Gießen wegen Einbruchsdiebstahls sowie zweimal durch die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahls.
Die konsequente Kontrolle der Bundespolizei hat verhindert, dass der Gesuchte unerkannt das Bundesgebiet verlässt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer
Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Postfach 980125
51129 Köln
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell