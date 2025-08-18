Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl nach Diebstahl im Oberhausener Hauptbahnhof

Oberhausen (ots)

Am gestrigen Mittag (17. August 2025) kam es in einem Drogeriemarkt im Oberhausener Hauptbahnhof zu einem Diebstahl. Gegen den Tatverdächti-gen lag zudem ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vor. Der 49-jährige Deutsche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Duisburg überstellt.

Bei Überprüfung der Personalien des 49 - Jährigen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg einen Haftbefehl aufgrund besonders schweren Diebstahls erlassen hatte. Hiernach hat der Mann noch eine Restfreiheitsstrafe von 202 Tagen aus einer ursprünglich verhängten Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten zu verbüßen.

Noch vor Ort wurde dem 49-jährigen Deutschen der Haftbefehl eröffnet, er wurde belehrt und anschließend festgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell