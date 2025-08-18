PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht beim Treppentanz sieben Messer aus dem Verkehr

Bielefeld (ots)

Die Bundespolizei hatte anlässlich des Treppentanzes für den 16. und 17. August am Hauptbahnhof Bielefeld eine Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von Waffen und gefährlichen Gegenständen erlassen.

Trotz der Ankündigung verstärkter Kontrollen hat die Bundespolizei sieben Messer und ein Pfefferspray sichergestellt. Bei einem 16-jährigen und einem 21-jährigen Deutschen wurden verbotene Springmesser beschlagnahmt. Gegen die beiden Bielefelder wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Gegen weitere vier junge Männer zwischen 19 und 21 Jahren deutscher Staatsangehörigkeit sowie einen 17-jährigen Syrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens verbotener Messer eingeleitet. Bei einem 19-jährigen Messerträger wurde zusätzlich ein Pfefferspray sichergestellt, das ebenfalls unter die Allgemeinverfügung fällt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

