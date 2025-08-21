Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Ladendieb

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (20.08.2025) entwendete ein 25-Jährige einen Kosmetik-Artikel aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße und flüchtete.

Gegen 17.00 Uhr nahm der 25-Jährige zunächst einen Kosmetik-Artikel an sich. Als ihn eine Mitarbeiterin ansprach, riss der 25-Jährige sich los und flüchtete.

Eine sofortige Fahndung verlief zunächst negativ. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten Polizeibeamte den 25-Jährigen jedoch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischen Diebstahls gegen den 25-Jährigen.

