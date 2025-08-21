PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Ladendieb

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (20.08.2025) entwendete ein 25-Jährige einen Kosmetik-Artikel aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße und flüchtete.

Gegen 17.00 Uhr nahm der 25-Jährige zunächst einen Kosmetik-Artikel an sich. Als ihn eine Mitarbeiterin ansprach, riss der 25-Jährige sich los und flüchtete.

Eine sofortige Fahndung verlief zunächst negativ. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten Polizeibeamte den 25-Jährigen jedoch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischen Diebstahls gegen den 25-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 13:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Mittwoch (20.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Pearl-S.-Buck-Straße. In der Zeit von 18.15 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen BMW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:32

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 46-jähriger Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs. Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Lkw-Fahrer, nachdem er während der Fahrt nach derzeitigen Erkenntnissen aus einer Bierflasche getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:31

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Motorradfahrer

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 58-jähriger Motorradfahrer alkoholisiert in der Dieselstraße unterwegs. Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er zuvor in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren