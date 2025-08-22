Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Im Zeitraum von Mittwoch (20.08.2025), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (21.08.2025), 09.00 Uhr, versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsamen Zugang zu einem grauen Skoda Enyaq in der Lincolnstraße zu verschaffen. Das Auto parkte in einer Tiefgarage.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Diebstahl aus einem Auto. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

