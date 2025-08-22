PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am vergangenen Mittwoch (20.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Prälat-Bigelmair-Straße.

Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen grauen Golf Plus, der am linken Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (21.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Philipp-Häring-Straße.

Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Daimler E200, der auf einem Parkplatz parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

