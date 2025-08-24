PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Firma: Hoher Schaden - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 23. August 2025, kam es in der Zeit zwischen 0:53 Uhr und 2:26 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma am Alten Flugplatz in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und entwendeten diverses Werkzeug. Außerdem verschafften sie sich Zugang zu sechs dort abgestellten Pkw-Transportern. Mit ihrer Beute flüchtete die Täterschaft vermutlich in Fahrtrichtung Bernardstraße.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Alten Flugplatz / Bernardstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 09:15

    POL-EL: Meppen - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Am Mittwoch, den 20. August 2025, zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Zeisstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Skoda Scala. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 09:15

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Papenburg (ots) - Am Donnerstag, den 21. August 2025, zwischen 16:30 Uhr und 17:49 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrerin hatte ihre Mercedes E-Klasse dort abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Zudem konnten ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 09:15

    POL-EL: Aschendorf - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Aschendorf (ots) - Am Samstag, den 23. August 2025, zwischen 15:00 Uhr und 18:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Straße An den Bleicherkolken in Aschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Toyota Verso. An dem Pkw entstanden Lackschäden am linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren