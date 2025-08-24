Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Firma: Hoher Schaden - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 23. August 2025, kam es in der Zeit zwischen 0:53 Uhr und 2:26 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma am Alten Flugplatz in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und entwendeten diverses Werkzeug. Außerdem verschafften sie sich Zugang zu sechs dort abgestellten Pkw-Transportern. Mit ihrer Beute flüchtete die Täterschaft vermutlich in Fahrtrichtung Bernardstraße.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Alten Flugplatz / Bernardstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell